Nella mattinata odierna, un incidente stradale ha causato la morte di una bimba di soli 10 anni e il ferimento di altre cinque persone lungo la Provinciale 230, arteria che collega Gravina di Puglia a Spinazzola, nel Barese. L’incidente, avvenuto intorno alle 11:20, ha scosso la comunità locale, portando a conseguenze tragiche. L’incidente è avvenuto a causa di uno scontro frontale tra due veicoli, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto è stato devastante e ha provocato la morte immediata della piccola di 10 anni.

La scena dell’incidente è stata caotica e drammatica: cinque persone sono rimaste ferite, e le condizioni di alcuni feriti sono apparse gravi. Due di loro sono trasportati d’urgenza all’ospedale Perinei di Altamura classificati come codice rosso, mentre altri due, classificati come codice giallo, hanno ricevuto cure mediche per lesioni meno gravi. Un quinto ferito è assistito sul luogo dell’incidente dalle squadre mediche giunte sul posto, composta da un’autoambulanza e tre ambulanze del servizio di emergenza 118.

Le autorità locali hanno prontamente avviato un’indagine per ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto, con gli agenti della polizia locale di Altamura al lavoro per determinare le cause che hanno portato al tragico scontro tra i due mezzi lungo la provinciale 230. Le indagini mirano a chiarire le circostanze che hanno portato a un evento così drammatico, nell’auspicio di evitare situazioni simili in futuro.