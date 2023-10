Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in una tragica tragedia quando due giovani fidanzati, un uomo di 26 anni e una donna di 22 anni che stava festeggiando il suo compleanno, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla ex SS 164 in direzione di Montecorvino Rovella. Secondo quanto emerso dalle prime indagini delle forze dell’ordine, il tragico incidente è avvenuto quando la coppia era a bordo di una motocicletta e si è scontrata con un’auto. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di accertamento.

La giovane donna è purtroppo deceduta sul colpo, mentre il conducente della moto, il 26enne, è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Tuttavia, a causa della gravità delle ferite riportate, non è stato possibile salvargli la vita, ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, sono giunti tempestivamente sulla scena dell’incidente e hanno avviato un’indagine per stabilire le cause precise dell’incidente stradale.

Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha espresso il suo profondo cordoglio per questa tragedia, dichiarando: “Non è possibile – ha aggiunto – morire a 22 anni per un tragico incidente stradale, non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi.”

Anche il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, ha commentato l’incidente, dicendo: “Non ci sono parole per esprimere il dolore per l’immane tragedia avvenuta stamattina a Bellizzi nella quale hanno perso la vita Pierpaolo e Marika. Perdere la vita nel pieno degli anni e, nel caso di Marika, il giorno del proprio compleanno, non si può accettare. Sono con il cuore vicino alle famiglie a cui va il mio abbraccio e quello di tutta la comunità di Montecorvino Rovella.”