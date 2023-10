Una notte tragica ha segnato la comunità di Acerra, in provincia di Napoli, a causa di un violento incidente stradale avvenuto nella notte scorsa. Due veicoli, una Fiat 600 bianca e un’Opel Astra, sono stati coinvolti in uno scontro fatale che ha causato la morte dei genitori e gravi ferite ai loro due figli, ora in condizioni critiche presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

L’incidente si è verificato in via Volturno, nella periferia di Acerra, poco dopo l’una di notte. I genitori, a bordo della Fiat 600, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, finendo in un terreno privato nelle vicinanze. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, con la Polizia di Stato del commissariato di Acerra, il nucleo radiomobile di Castello di Cisterna dei Carabinieri e i vigili del fuoco di Afragola, che hanno lavorato instancabilmente per estrarre i ragazzi feriti dalle lamiere dell’auto e per recuperare i corpi dei genitori.

I due bambini, gravemente feriti nell’incidente, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in terapia intensiva con prognosi riservata. La loro sopravvivenza è ora oggetto di una lotta contro il tempo.

La comunità di Acerra è sconvolta da questa tragedia, e il dolore è palpabile in tutta la città. La famiglia coinvolta nell’incidente è ben conosciuta nella zona, e molti residenti si sono riuniti per offrire il loro sostegno e le loro preghiere.

Le indagini sull’incidente sono in corso, con le autorità che stanno cercando di determinare le cause esatte dello scontro. Test tossicologici sono stati eseguiti sul conducente dell’Opel Astra coinvolta nell’incidente.