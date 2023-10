Tre agenti della Polizia Penitenziaria, fuori servizio, sono diventati inavvertitamente eroi nella lotta contro il traffico di droga quando sono avvicinati da un individuo sospetto dopo essere usciti da un bar di via Sportiglione ad Afragola. L’incidente ha avuto luogo la sera del [data], quando i tre agenti sono stati avvicinati da un uomo che poco prima si trovava al bar insieme ad altre due persone. Il sospettato ha offerto loro della sostanza stupefacente, ma prima che qualsiasi affare potesse concretizzarsi, una volante del Commissariato di Afragola è passata nelle vicinanze. I tre agenti non hanno perso tempo e hanno segnalato immediatamente il sospetto alla polizia.

Gli ufficiali in servizio hanno rapidamente risposto alla segnalazione e hanno condotto un controllo sul sospetto individuo. In un primo momento, è trovato in possesso di un involucro di marijuana. Tuttavia, le scoperte non si sono fermate qui. Sotto la sella del suo scooter, gli ufficiali hanno scoperto 9 bustine di marijuana, 5 dosi di hashish, 6 involucri di cocaina e 35 euro in contanti.

Le due persone che erano in compagnia del principale sospettato non erano meno coinvolte. Trovandosi in possesso delle chiavi di un’auto, gli ufficiali hanno effettuato un controllo approfondito del veicolo, scoprendo 10 bustine di marijuana, con un peso approssimativo di 24 grammi.

Le indagini successive hanno rivelato che le due persone identificate poco prima nella stessa auto erano gli occupanti dell’auto noleggiata. I tre individui coinvolti, tutti residenti ad Afragola e con precedenti penali, due dei quali di 20 anni e uno di 17 anni, sono tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.