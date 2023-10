Una tentata rapina in un appartamento al quinto piano di uno stabile a Caserta ha avuto un tragico epilogo quando uno dei ladri è caduto da una grande altezza, perdendo la vita. La vittima, un uomo di 35 anni originario di Marano di Napoli, è deceduta dopo una caduta di diversi metri durante il tentativo di fuga. L’incidente è avvenuto in un parco di via Petrarelle ed è stato segnalato alla Polizia di Stato dai residenti della zona. Gli agenti della Questura di Caserta sono immediatamente intervenuti sulla scena per indagare sull’accaduto.

Sembra che il ladro stesse operando con un complice all’interno dell’appartamento quando sono stati scoperti. Di fronte alla possibilità di essere arrestati, i due malviventi hanno deciso di fuggire, forse attraverso un balcone. Purtroppo, il 35enne ha perso l’equilibrio e ha fatto una caduta di oltre dieci metri. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivamente chiamati, non è stato possibile salvare la sua vita.

La salma dell’uomo è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta, dove verrà effettuata l’autopsia per determinare le cause esatte del decesso.

Nello stesso edificio, risiede anche l’ex sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, sebbene in un’altra scala rispetto a quella in cui si è verificato il tentativo di furto. L’episodio ha scosso la comunità locale e ha sottolineato i rischi e le conseguenze spesso gravi che possono derivare dalle attività criminali.