Un recente rapporto de “Il Mattino” ha svelato un mini-record che sta facendo parlare di sé: la città di Palma Campania vanta la tassa sui rifiuti (Tari) più bassa tra i comuni del circondario Vesuviano e Nolano. Questo dato ha attirato l’attenzione su come Palma Campania sia riuscita a ottenere tariffe nettamente inferiori rispetto ai comuni vicini come Striano, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano e altri.

In un esempio specifico, in una residenza con una metratura di 100 metri quadrati e quattro persone che vi abitano, l’importo della Tari a Palma Campania ammonta a soli 292 euro all’anno. Questo importo è notevolmente inferiore rispetto ai 435 euro di Poggiomarino, ai 400 euro di Striano e ai 500 euro di San Gennaro Vesuviano. In breve, a Palma Campania si paga significativamente meno rispetto ai comuni limitrofi.

Nella stessa zona, Ottaviano presenta una Tari più vicina a 300 euro, mentre San Giuseppe Vesuviano raggiunge i 400 euro.

Questo notevole abbassamento delle tariffe è stato il risultato di un intervento dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Nello Donnarumma, che ha ridotto le tasse sui rifiuti con tagli compresi tra il 35% e il 50%. Questa iniziativa ha permesso a Palma Campania di ottenere il titolo di “Tari più bassa del territorio” nel circondario Vesuviano e Nolano.

Questo significativo calo delle tariffe della Tari è stato accolto positivamente dai residenti e dalle famiglie di Palma Campania, che ora godono di un notevole sollievo economico. L’Amministrazione comunale ha dimostrato la sua attenzione alle esigenze della comunità, cercando di alleviare il peso economico delle tasse locali, in particolare quelle relative ai rifiuti.