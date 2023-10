Il 2024 porterà una serie di nuovi incentivi e agevolazioni per le famiglie italiane grazie alla Legge di Bilancio. Questi “bonus famiglia” mirano a promuovere la conciliazione tra lavoro e vita familiare, a fornire supporto economico ai genitori e a facilitare la gestione delle spese familiari. In questa guida, forniremo un elenco completo e aggiornato dei bonus attivi nel 2024, compresi quelli confermati e le nuove misure in arrivo per le famiglie.

Carta Risparmio Spesa: Una delle misure chiave per le famiglie nel 2024 è la “Carta Risparmio Spesa,” confermata come parte della Legge di Bilancio 2024. Questa carta, erogata dai Comuni, è destinata alle famiglie con redditi inferiori a 15.000 euro ed è concepita come una sorta di “social card” per aiutare le famiglie italiane ad affrontare il costo crescente della vita.

Reddito Alimentare: Nel 2024, sarà confermato il “reddito alimentare” per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e per combattere lo spreco di cibo. Questo programma prevede la distribuzione di pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti dai negozi alimentari, riducendo così lo spreco e aiutando le famiglie in difficoltà.

Bonus Asilo Nido Potenziato: Il “bonus asilo nido” sarà potenziato nel 2024, con un’allocazione aggiuntiva di 150 milioni di euro per il “Fondo Asili Nido.” Questo bonus mira a offrire alle famiglie la possibilità di accedere gratuitamente agli asili nido a partire dal secondo figlio, con condizioni specifiche.

Bonus Bollette: Il “bonus bollette” per l’energia elettrica e il gas sarà riconfermato nel 2024, con un aumento della soglia di accesso a 15.000 euro, rispetto ai 12.000 euro precedenti. Questo bonus aiuta famiglie e imprese a fronteggiare i costi energetici, sostenuto da contributi di solidarietà da parte delle imprese energetiche.

Assegno Unico Universale: L’Assegno Unico Universale Figli, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, sarà confermato nel 2024 con aumenti e maggiorazioni. Questo assegno prevede un aumento del 50% per le famiglie numerose e altre modifiche, compresa la possibilità di una maggiorazione del 30 euro per i figli con entrambi i genitori lavoratori.

Bonus Casa: Ci sono vari bonus legati alla casa, come il bonus acquisti per case ecologiche, il bonus ristrutturazione, il bonus condizionatori, il bonus mobili, il bonus tende da sole, il bonus verde, il bonus zanzariere, il bonus barriere architettoniche, e altri. Nel 2024, il Superbonus subirà una modifica e entrerà in vigore solo al 70%.

Congedo Parentale: Nel 2024, sarà introdotto un mese di indennizzo al 60% per il congedo parentale, un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori per prendersi cura dei bambini nei primi anni di vita.

Maternità e Paternità: Le indennità di maternità rimangono una parte fondamentale del welfare in Italia, con alcune modifiche previste. La maternità obbligatoria, che richiede alle madri di astenersi dal lavoro per un periodo minimo di 5 mesi prima e dopo il parto, continuerà a essere supportata con un’indennità pari all’80% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio sarà confermato, con una durata di 10 giorni per i padri lavoratori dipendenti.

Assegno di Congedo Matrimoniale: L’Assegno per congedo matrimoniale è ancora attivo e viene concesso in occasione di matrimoni civili o unioni civili, da utilizzare entro 30 giorni dalla data dell’evento.

Bonus Trasporti: Il bonus trasporti, che prevede un voucher da 60 euro mensili per studenti e lavoratori con redditi inferiori a 20.000 euro, verrà confermato nel 2024.

Assegno di Inclusione: Introdotta dal Decreto Lavoro convertito in Legge, questa misura si affianca al Supporto formazione e lavoro ed è destinata a chi non ha figli, disabili o anziani in casa.

Bonus Benzina: Nel 2024 sarà disponibile un bonus benzina di circa 80 euro per i lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 15.000 euro, per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti.