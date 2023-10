Un’importante nomina è giunta a Torre del Greco, con la notizia che Silvana Piro, nativa della città, è stata nominata Sottosegretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica da Papa Francesco. Questo incarico è il risultato di una carriera eccezionale che ha visto Silvana Piro distinguersi in vari campi, dalla teologia all’economia. Silvana Piro è nata il 6 novembre 1972 a Torre del Greco, ed è cresciuta in questa comunità. Dopo aver completato gli studi in Economia Aziendale presso l’Università di Pisa, ha ottenuto un Master post-lauream in Management dell’Innovazione alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ma la sua formazione non si è fermata qui. Nel 2008, ha conseguito il Baccellierato in Teologia presso l’Università Pontificia Salesiana a Roma, dimostrando una profonda dedizione sia all’aspetto spirituale che a quello economico della sua carriera.

Nel 2009, Silvana ha emesso la Professione Perpetua nella Congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, un segno del suo impegno e della sua dedizione alla fede e al servizio religioso.

La sua carriera ha visto una serie di incarichi significativi. Tra il 2008 e il 2012, ha collaborato con la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, dimostrando la sua dedizione al servizio religioso e alla guida spirituale dei giovani.

Dal 2012, Silvana Piro ha ricoperto il ruolo di Economa Generale del suo Istituto Religioso, dove ha gestito le questioni finanziarie e organizzative con abilità e dedizione.

La nomina a Sottosegretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è un riconoscimento straordinario della competenza e del servizio di Silvana Piro. Questo incarico comporta una grande responsabilità nell’amministrazione del patrimonio della Chiesa cattolica, un compito cruciale per il sostentamento e la missione della Chiesa in tutto il mondo.