L’Università per Stranieri di Perugia, o Unistrapg, è un istituto di istruzione superiore noto per la sua atmosfera cosmopolita, l’alta mobilità internazionale e l’offerta formativa di alta qualità. Fondata nel 1921 e statale dal 1992, questa istituzione unica in Italia ha sempre messo al centro della sua missione l’insegnamento della lingua e della cultura italiana a studenti provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi anni, l’Università ha ampliato la sua offerta, includendo corsi di laurea, master e dottorati aperti sia a studenti italiani che stranieri.

Scadenza Immatricolazioni: 31 Ottobre 2023

Se sognate di studiare in un ambiente multiculturale e plurilingue, immatricolarsi all’Unistrapg può essere una scelta vincente. L’Università per Stranieri di Perugia accoglie gli studenti con una vasta gamma di corsi, ma l’opportunità di studiare qui va ben oltre l’istruzione di alta qualità.

Agevolazioni Economiche per Tutti gli Iscritti

Una delle novità più significative per l’anno accademico 2023/2024 è l’offerta di bonus, benefit e agevolazioni economiche per tutti gli iscritti. Questa iniziativa mira a sostenere il diritto allo studio delle nuove generazioni, promuovendo l’accesso all’istruzione superiore a tutti, italiani e stranieri. L’Università per Stranieri di Perugia dimostra così il suo impegno concreto nel garantire pari opportunità di studio e nel favorire l’inclusione e il dialogo tra popoli e culture.

Mobilità Internazionale e Opportunità di Studio all’Estero

Un altro punto di forza dell’Unistrapg è la sua rete di accordi con atenei di tutto il mondo, che offre agli studenti un ricco ventaglio di possibilità di studio e tirocinio all’estero. Questa apertura internazionale consente agli studenti di ampliare i loro orizzonti culturali e accademici, preparandoli per un futuro sempre più globalizzato.

Supporto Accademico e Orientamento Personalizzato

L’Università per Stranieri di Perugia si distingue anche per l’attenzione personalizzata che offre agli studenti. Ogni studente è seguito dai docenti e dal personale di supporto alla didattica per tutto il percorso di studi, garantendo un ambiente accogliente e favorevole all’apprendimento.

Per chi desidera orientarsi all’interno dell’offerta formativa e selezionare il corso di studi più adatto, è attivo il Servizio Orientamento dell’Ateneo. Questo servizio è pronto ad accogliere le matricole e a fornire ogni tipo di supporto e chiarimento riguardo all’offerta formativa e ai servizi dell’ateneo. Potete contattare il Servizio Orientamento tramite email all’indirizzo orientamento@unistrapg.it o telefonicamente al numero 075 57 46 511.