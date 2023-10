Una serata al ristorante si è trasformata in tragedia per una coppia di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Dopo aver cenato domenica scorsa, la signora Gerardina Corsano, 48 anni, e suo marito, un imprenditore agricolo, sono rimasti colti da malori che li hanno portati in ospedale. Sfortunatamente, la signora Corsano è deceduta, mentre il marito è tuttora ricoverato in condizioni gravi. Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato causato da un’ intossicazione alimentare grave, presumibilmente da botulino. La donna ha iniziato a manifestare gravi sintomi, tra cui spasmi e vomito, seguiti dallo stesso quadro clinico del marito.

I medici hanno preso in carico immediatamente la coppia, ma nonostante i loro sforzi, la signora Corsano è deceduta. L’ipotesi di un’avvelenamento da botulino è al centro delle indagini, le quali sono in corso e sono condotte dalla polizia con il coordinamento della procura di Benevento.

La situazione è particolarmente critica e suscita grande preoccupazione, considerato il botulino, una tossina estremamente pericolosa e potenzialmente letale. L’origine e la fonte di questa intossicazione alimentare sono al momento al centro delle indagini, che si concentrano anche sul ristorante in cui la coppia ha consumato la cena.

Si attendono ulteriori aggiornamenti e chiarimenti da parte delle autorità, che stanno conducendo un’indagine accurata per fare luce su questo tragico evento. La comunità locale e i familiari delle vittime sono in stato di shock per quanto accaduto, mentre la ricerca di risposte e responsabilità è al centro dell’attenzione di tutti.