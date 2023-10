Una donna ha vissuto momenti di terrore quando il suo ex marito, da cui si era separata a causa dei maltrattamenti subiti per anni, ha tentato di introdursi furtivamente in casa sua. Il 42enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo l’ennesimo tentativo di avvicinamento, che ha superato ogni limite consentito dalla legge. La vittima aveva subito maltrattamenti da parte dell’uomo per 12 anni prima di separarsi da lui. Tuttavia, il 42enne non aveva mai accettato la fine del loro matrimonio e aveva continuato a perseguitarla. La situazione si è fatta ancora più tesa quando, ieri, ha tentato di entrare di nascosto nella sua casa, spaventando la donna che non desiderava più avere nulla a che fare con lui.

L’orrore della situazione è aumentato quando l’uomo ha staccato la corrente elettrica in casa, lasciando la donna nell’oscurità. Inizialmente, la vittima ha pensato che si trattasse di un semplice guasto alla rete elettrica e si stava preparando a verificare il contatore di casa. Tuttavia, ha ben presto compreso che qualcosa non andava quando ha notato un’ombra che cercava di forzare una delle finestre della sua abitazione.

Terrorizzata, ha riconosciuto nell’ombra l’ex marito che tentava di accedere con la forza alla sua casa. Questo episodio ha fatto emergere tutta la sua paura e l’orrore del comportamento dell’uomo. Dopo la separazione, l’ex marito aveva ripetutamente tentato di avvicinarsi, sperando in una possibile riconciliazione, ma senza successo.

La vittima ha chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare l’accaduto, e i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno rapidamente individuato il 42enne. Nonostante un tentativo di fuga, l’uomo è stato prontamente arrestato ed è ora detenuto in attesa del processo.