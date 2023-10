Una serie di spari ha colpito un campo rom a Caivano, causando danni materiali, ma fortunatamente senza ferire persone. L’incidente ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che hanno subito avviato indagini per comprendere la motivazione di questo attacco e individuare i responsabili.

L’Incidente

L’evento si è verificato nella strada provinciale Cinquevie, quando una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato spari in direzione del campo rom. I carabinieri sono immediatamente intervenuti sulla scena per indagare sull’accaduto.

Sul luogo del crimine, i militari hanno confermato la veridicità degli spari. Sono stati rinvenuti nove bossoli calibro 9 millimetri all’ingresso del campo, e i danni sono risultati evidenti: ci sono stati due fori nel muro di cinta che delimita il campo, tre fori in un modulo abitativo occupato da una famiglia e un foro in un modulo al momento vuoto.

La Situazione Attuale

Al momento, non sono state riportate ferite tra gli occupanti del campo rom. Tuttavia, l’incidente ha causato paura e apprensione tra le persone che risiedono lì e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza della comunità.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per scoprire la motivazione di questo gesto e individuare chi ne è responsabile. Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire se si tratti di un attacco mirato o di un evento casuale.

Risposta delle Autorità

Le autorità locali e i servizi sociali stanno seguendo da vicino la situazione e stanno fornendo supporto alle famiglie coinvolte nell’incidente. La sicurezza nel campo rom è stata aumentata per prevenire ulteriori incidenti, e le autorità si sono impegnate a garantire la protezione della comunità.