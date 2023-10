Due giovani originari di Sarno tratti in arresto in seguito agli spari avvenuti giovedì notte a Nocera Inferiore, che hanno causato il ferimento di due persone. L’indagine è condotta dagli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore e dai colleghi della Squadra Mobile di Salerno, sotto la coordinazione della Procura di Nocera. Tutto è cominciato quando due persone ferite sono trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I. La pronta azione della polizia ha permesso di avviare le indagini sulla dinamica degli eventi e di individuare i presunti responsabili dell’aggressione. Questi, in seguito alle indagini, sono individuati, rintracciati e quindi dichiarati in arresto per le gravi lesioni inflitte ad altri giovani attraverso l’uso di un’arma da fuoco.

I due arrestati sono ristretti presso il carcere di Fuorni, in attesa di ulteriori sviluppi dell’inchiesta. Gli sforzi delle forze dell’ordine dimostrano l’impegno nel garantire la sicurezza e la giustizia nella comunità, rispondendo prontamente a episodi di violenza come questo.