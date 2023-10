Una pericolosa attività di spaccio di droga è scoperta e sgominata ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco, che hanno agito in risposta a segnalazioni riguardo a un notevole via vai di persone nel centro cittadino. Le indagini condotte dalla polizia hanno permesso di individuare un terrazzo specifico presso il quale i sospetti acquirenti si recavano.

Una volta identificata la posizione in cui avveniva lo spaccio, le forze dell’ordine hanno deciso di effettuare un controllo presso l’abitazione in questione, dove hanno fatto una scoperta scioccante. All’interno della cucina, gli agenti hanno rinvenuto una busta contenente circa cinque grammi di cocaina, un cellulare, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, sono scoperti 1.655 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Di conseguenza, l’uomo, 40 anni di età e con precedenti penali, è immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La donna, leggermente più giovane di lui, è finita denunciata per lo stesso reato.

Questo intervento delle forze dell’ordine dimostra l’impegno continuo nella lotta contro il traffico di droga e il suo consumo illegale. La cocaina è una sostanza altamente pericolosa che può causare gravi danni alla salute fisica e mentale delle persone.