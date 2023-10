“Stiamo lavorando alla realizzazione di iniziative che possano aiutare il commercio locale e attirare anche i giovani sul nostro territorio. Siamo pronti a concedere patrocinio a tutte quelle attività che avranno come scopo forme di sviluppo del commercio locale. Ad esempio non escludiamo la possibilità di chiudere al traffico alcune strade, in occasione di alcune serate, concedendo spazi agli esercenti in modo tale che possano animare le strade e creare attrattive”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano. L’amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio a Viviamo Somma, il progetto voluto dall’Aicast, Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo.

“Il Comune di Somma Vesuviana ha concesso il patrocinio al progetto ‘Viviamo Somma’ ideato da Aicast. Riconosciamo l’importanza di iniziative volte a promuovere e sostenere le attività commerciali locali, specialmente in un contesto economico sfidante come quello attuale. Con Viviamo Somma si prevede l’esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico per gli operatori partecipanti – ha affermato Rosanna Raia, assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana – al fine di agevolare la loro partecipazione e contribuire al successo dell’evento”.