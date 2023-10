Lo scorso 17 luglio era sfuggito a un mandato di cattura e da allora se ne erano perse le tracce diventando così latitante. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, non avevano però mai smesso di cercarlo e ieri sera lo hanno arrestato a Somma Vesuviana. Si tratta di un 24enne di Acerra ritenuto personaggio di spicco del clan Avventurato. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Dda partenopea, hanno chiuso il cerchio ieri sera verso l’ora di cena quando l’uomo, diventato padre da una decina di giorni, dopo aver fatto una visita lampo al figlio è finito arrestato. Il 24enne è arrestato in un ristorante di Somma Vesuviana in compagnia di alcune persone. I militari, entrati nel locale con prudenza e discrezione, hanno bloccato i commensali interrompendo ciò che aveva tutta l’aria di essere un vero e proprio summit.

L’uomo, indagato per associazione mafiosa, è finito arrestato anche perché trovato in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio. Adesso si trova nel carcere di Secondigliano a disposizione della Procura di Napoli.