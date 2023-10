Una tragedia ha colpito la comunità agricola di Cerreto Sannita, quando un agricoltore di 62 anni ha perso la vita in un tragico incidente che coinvolgeva il ribaltamento del suo trattore. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella località Madonna della Libera, gettando un’ombra di lutto su questa tranquilla comunità rurale. I Vigili del Fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 sono stati immediatamente allertati e si sono precipitati sul luogo dell’incidente, ma purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti di soccorso, non c’era nulla da fare per salvare la vita dell’agricoltore.

L’uomo, che dedicava la sua vita all’agricoltura, era alla guida del suo trattore quando si è verificato l’incidente fatale. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, gli incidenti con trattori agricoli sono tristemente noti per la loro pericolosità, e spesso sono causati da una combinazione di fattori, tra cui terreno accidentato, condizioni atmosferiche avverse e problemi tecnici dei mezzi.

La notizia della sua tragica morte ha scosso la comunità di Cerreto Sannita, dove l’agricoltura è da sempre un pilastro centrale dell’economia e della vita quotidiana. L’uomo è descritto dai suoi vicini e amici come un lavoratore instancabile e un amante della terra, sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno.

In questo momento di dolore, la comunità si è unita nel cordoglio per onorare la memoria dell’agricoltore e offrire il proprio sostegno alla sua famiglia. La tragica perdita di un membro rispettato della comunità è un triste ricordo dell’importanza della sicurezza nelle attività agricole e di come sia essenziale adottare precauzioni rigorose quando si lavora con macchinari pesanti come i trattori.