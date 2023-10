Lungo la strada di via Bebiana, tra Solopaca e Melizzano, si è verificato un incidente stradale che ha seminato momenti di paura e ha causato il ferimento di un conducente. L’incidente ha coinvolto un camion Mercedes Actros carico di sabbia, guidato da un giovane autista. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il veicolo pesante si è ribaltato sulla carreggiata, in circostanze ancora oggetto di indagine.

L’incidente ha lasciato il conducente del camion incastrato all’interno della cabina, con una gamba intrappolata. Una volta ricevuto l’allarme, sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme.

L’operazione di soccorso è stata delicata e richiedeva un intervento tempestivo. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare il conducente intrappolato all’interno della cabina di guida, garantendo al contempo la sua incolumità. Per riuscire nell’operazione, è stato necessario sollevare la postazione di guida di alcuni centimetri in modo da consentire il rilascio del conducente.

L’utilizzo di particolari cuscini Vetter, inseriti sgonfi tra l’asfalto e la carrozzeria del camion, ha consentito il sollevamento della cabina del mezzo pesante. Una volta effettuato il sollevamento, il camion è stato recuperato con l’ausilio di una gru giunta dal comando provinciale di Benevento.

Il conducente del camion è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari del servizio di emergenza 118 per una valutazione medica approfondita. L’incidente e l’operazione di soccorso dei vigili del fuoco mettono in luce la necessità di un intervento rapido e coordinato in situazioni di emergenza stradale, garantendo la sicurezza e la salute dei conducenti coinvolti in incidenti.