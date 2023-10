Nel cuore della notte, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in un’operazione che ha portato all’arresto di un giovane di 21 anni, Vincenzo Barba, già noto alle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino, quando i militari sono stati allertati dal servizio di emergenza 112. La segnalazione riguardava un box-deposito situato in via Francesco Mascia, all’interno del quale erano presenti diversi elettrodomestici. Al loro arrivo, i carabinieri hanno sorpreso due individui, entrambi con passamontagna e guanti, mentre stavano tentando di forzare la saracinesca del deposito.

Alla vista delle forze dell’ordine, i due individui hanno cercato di fuggire. Prima di darsi alla fuga, uno dei due ha gettato a terra una chiave a stella lunga 60 centimetri, presumibilmente utilizzata per lo scasso. Successivamente, i due hanno diviso le direzioni di fuga per sfuggire ai carabinieri.

L’attenzione dei militari è stata focalizzata sul giovane Vincenzo Barba, che è stato inseguito e catturato dopo una corsa di circa 500 metri, lungo viale Europa. L’arresto non è stato privo di difficoltà, ma i carabinieri sono riusciti a portare a termine l’operazione con successo.

Al momento, le indagini continuano per identificare e catturare il complice dell’arrestato. Nel frattempo, Vincenzo Barba deve rispondere delle accuse di tentato furto e resistenza alle forze dell’ordine ed è in attesa di giudizio.

Durante l’operazione, sono stati sequestrati il materiale utilizzato per il travisamento, probabilmente il passamontagna, e l’oggetto utilizzato per lo scasso, la chiave a stella, che saranno importanti prove nel procedimento legale che attende l’arrestato.