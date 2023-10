Nella zona industriale di Carinaro, il lavoro congiunto dei Carabinieri del Forestale di Marcianise e dell’ARPA Campania (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) di Caserta ha portato alla luce gravi violazioni ambientali in un laboratorio artigianale specializzato nella progettazione e realizzazione di scenografie per locali pubblici e privati. I controlli eseguiti hanno rivelato una situazione allarmante: nel piazzale esterno dell’azienda, era creato un deposito incontrollato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, di varie tipologie, mescolati indiscriminatamente tra loro. Questo comportamento non solo costituisce una minaccia per l’ambiente, ma rappresenta anche un serio rischio per la salute pubblica.

Inoltre, il laboratorio artigianale, specializzato in attività di falegnameria, verniciatura e saldatura, era sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo per le emissioni in atmosfera. Ciò significa che le attività svolte in loco potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità dell’aria e sull’ecosistema circostante.

Di fronte a queste violazioni gravi e imperdonabili, i militari hanno agito con fermezza. Effettuato il sequestro preventivo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché delle attrezzature utilizzate nell’attività del laboratorio. Inoltre, gli amministratori dell’azienda sono denunciati per una serie di reati, tra cui la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché la produzione di emissioni in atmosfera senza l’autorizzazione necessaria.

A livello amministrativo, è comminata una sanzione di 15.000 euro per la mancata comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.