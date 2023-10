Un’importante operazione congiunta tra la Polizia Municipale di Siano e i Carabinieri di Bracigliano ha portato alla scoperta di un’area contenente tre veicoli rubati provenienti da fuori regione, insieme ad un quarto veicolo smontato parzialmente. Le azioni di verifica e indagine, guidate dal comandante Salvatore Dionisio, si stanno concentrando sull’ipotesi di un giro di furti e smantellamento di veicoli trafugati da diverse parti d’Italia. Si sospetta che queste attività abbiano luogo a Siano, dove i veicoli sono smontati e poi rivenduti sul mercato nero.

Le vetture rinvenute nel deposito erano rubate all’estero e in varie regioni del Sud Italia. L’operazione ha permesso di individuare il capannone in cui erano custodite le auto, grazie all’indagine condotta insieme ai carabinieri di Bracigliano.

Attualmente, gli sforzi investigativi sono diretti a restituire i veicoli ai legittimi proprietari. Tuttavia, le indagini proseguono per accertare se esistano ulteriori veicoli rubati che potrebbero essere già stati oggetto di modifiche e possibili rivendite illegali sul mercato.

Il capannone è sequestrato su disposizione dell’autorità giudiziaria, in considerazione della scoperta di materiale ferroso depositato all’interno, classificato come rifiuto speciale e gestito in modo illegale. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni, residente nella Valle dell’Irno, è denunciato a piede libero in relazione a quest’operazione.