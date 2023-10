Nelle ultime ore, un servizio di ampio raggio condotto dalle forze militari locali ha scosso la comunità di Boscoreale. I militari hanno effettuato controlli su tutte le strade della zona in modo minuzioso, portando alla luce una scoperta sconcertante.

Nel rione Piano Napoli, precisamente in un muretto a secco costruito nelle vicinanze dell’isolato 15, è stato scoperto un vero e proprio arsenale. La quantità di munizioni rinvenute è impressionante e mette in luce la gravità della situazione. Tra il materiale confiscato figurano:

97 proiettili calibro 38.

160 proiettili calibro 9×21.

4 proiettili calibro 6,35.

72 proiettili a salve di vario calibro, di cui 11 erano stati modificati.

50 grammi di cocaina.

Un caricatore per pistola.

In totale, sono state sequestrate 333 munizioni, oltre alla droga e al caricatore per arma da fuoco. Questa scoperta ha scosso la comunità e sollevato domande su come questo arsenale sia finito nascosto in un luogo così inaspettato.

Il ritrovamento di questo materiale rappresenta un passo significativo per la sicurezza della zona, poiché impedisce che queste munizioni e la droga siano utilizzate in modo pericoloso.