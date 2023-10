Durante un servizio di controllo condotto dagli agenti del Commissariato locale è scoperta una bomba carta nel complesso di via della Bussola. L’ordigno esplosivo, con un peso di 1,1 chilogrammi, lo hanno infatti ritrovato trovato nell’area di accesso alle cantine condominiali e fortunatamente rimosso in sicurezza dal personale specializzato del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale.

L’importanza della scoperta

La scoperta di un ordigno esplosivo in un’area residenziale ha scosso la comunità di Secondigliano e sollevato molte preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Il fatto che la bomba fosse nascosta tra le masserizie nelle cantine del condominio rende l’incidente ancor più inquietante, mettendo in evidenza la necessità di un efficace controllo del territorio e una maggiore vigilanza.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’ordigno è stato individuato durante un servizio di routine condotto dagli agenti del Commissariato locale, che hanno immediatamente isolato la zona e richiesto l’intervento del Nucleo Artificieri. Gli specialisti hanno lavorato con la massima precisione e cautela per garantire la sicurezza degli abitanti dell’area e delle strutture circostanti.

Il pericolo sventato

La rimozione dell’ordigno è stata un successo, evitando potenziali danni e pericoli per la comunità. La bomba, con un peso significativo di 1,1 chilogrammi, avrebbe potuto causare danni devastanti se fosse esplosa in un’area densamente popolata come quella di via della Bussola.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso per determinare chi possa essere responsabile del posizionamento dell’ordigno. La scoperta ha innescato un’intensa attività investigativa da parte delle forze dell’ordine locali e nazionali, che lavorano instancabilmente per identificare i colpevoli e stabilire i motivi dietro questa minaccia alla sicurezza pubblica.