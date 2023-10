Una tragica collisione ha scosso la Strada Statale 268 “del Vesuvio” nel tratto corrispondente al chilometro 23,600, situato a Boscoreale, nella provincia di Napoli. L’incidente coinvolge un autocarro, in particolare una betoniera, e un’autovettura, con conseguenze fatali per una persona coinvolta. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono state rese note le circostanze che hanno portato a questa tragica collisione né le condizioni di una persona rimasta ferita. A perdere la vita è il conducente dell’auto, di 45 anni. Lievi ferite invece per l’autotrasportatore che guidava il camion coinvolto.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenute le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità in loco e permettere il ripristino della circolazione nel minor tempo possibile. La presenza delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza e l’ordine lungo la strada e per facilitare le operazioni di soccorso e ripristino della circolazione.

L’incidente ha causato ingorghi significativi sia in direzione di Angri, dove si è verificato l’incidente, che in direzione opposta. La congestione del traffico ha ulteriormente complicato la situazione e reso difficile il passaggio degli altri veicoli lungo l’arteria stradale.