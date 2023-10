Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente annunciato l’apertura di nuove risorse per sbloccare i bonus patente, un’iniziativa volta a incentivare i giovani verso la guida professionale di veicoli per l’autotrasporto di merci e persone. L’esaurimento dei fondi ministeriali per il 2023 ha visto l’attivazione di ulteriori 1.300.000 euro per coprire 520 buoni patente sospesi. In base al comunicato del 26 ottobre 2023, il MIT ha stanziato ulteriori fondi per riattivare i buoni patente sospesi, affiancandosi ai 863 già sbloccati nel corso dell’anno. Questo intervento mira a sostenere coloro ai quali i buoni erano già stati emessi ma sospesi a causa dell’esaurimento dei fondi.

Il bonus patente agevola i giovani sotto i 35 anni offrendo un voucher spendibile per ottenere uno sconto sui costi per la patente di guida per veicoli pesanti, in particolare per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Il rimborso previsto copre l’80% delle spese sostenute per conseguire la patente e l’abilitazione professionale, fino a dicembre 2026. Tuttavia, è essenziale notare che l’uso del bonus è vincolato alle autoscuole accreditate all’iniziativa.

L’importo massimo del bonus è di 2.500 euro e si applica una sola volta su spese documentate dettagliatamente. Inoltre, il beneficiario deve conseguire la patente entro 18 mesi dalla data di attivazione del voucher.

Nonostante il blocco per nuove richieste, i beneficiari dei buoni emessi e sospesi a causa dell’esaurimento dei fondi potranno ora attivare il sostegno entro 60 giorni, ricevendo una notifica all’indirizzo email fornito in fase di domanda.

È cruciale sottolineare che per accedere a questo supporto, è necessario registrarsi sulla piattaforma online del MIT e richiedere il voucher, che può essere utilizzato esclusivamente presso le autoscuole partecipanti all’iniziativa.