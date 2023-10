Nella tranquilla comunità di Saviano, la notte è scossa da una tragedia. Un giovane di soli 22 anni, Alessandro La Marca, ha perso la vita in un incidente stradale che ha lasciato la cittadina in lutto. L’incidente si è verificato intorno all’1 del mattino lungo via Tappia Furignano, quando Alessandro stava guidando la sua moto. Per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato violentemente contro un palo in cemento. L’impatto è stato così devastante che la moto ha preso fuoco, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di soccorso.

Nonostante l’intervento immediato da parte dei soccorsi, tra cui ambulanza e carabinieri, la vita di Alessandro si è spezzata e il giovane è dichiarato morto già sul posto. La notizia della sua morte ha generato un’ondata di dolore e tristezza nella comunità, con molte persone che esprimono il loro cordoglio e la loro solidarietà ai familiari e agli amici del giovane su social network e piattaforme online.

I carabinieri della Locale Stazione e del nucleo radiomobile della Compagnia di Nola sono intervenuti per condurre i rilievi sull’incidente. Questi accertamenti sono finalizzati a comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita, nel tentativo di fornire risposte alle domande della comunità e della famiglia di Alessandro.