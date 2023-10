Nella notte, un incidente ha scosso San Giorgio a Cremano, con un giovane di 18 anni rimasto ferito da coltellate in via Manzoni. L’incidente, il cui movente resta al momento oscuro, ha visto l’intervento immediato dei Carabinieri, impegnati nelle indagini per comprendere i dettagli di questo tragico evento. Secondo una prima ricostruzione, l’18enne è rimasto colpito alla gamba da un aggressore sconosciuto, giunto sul luogo a bordo di una minicar. La vittima, nonostante le ferite riportate, ha rifiutato il ricovero e è stata assistita dai medici dell’ambulanza intervenuta sul posto.

Indagini in corso:

Attualmente, i Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’aggressione. La ricostruzione dei fatti e l’identificazione dell’aggressore restano al centro delle attività investigative.

La comunità locale è inquietata da questo episodio e si aspetta una rapida risoluzione delle indagini per garantire la sicurezza del quartiere. Le autorità stanno lavorando per individuare il responsabile e comprendere le motivazioni dietro questo atto di violenza.