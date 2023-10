Omaggi social, video, decine di messaggi di condoglianze, esaltazione dell’omertà. C’è di tutto nei messaggi comparsi sui social network all’indomani della morte di Rosetta Cutolo, 86enne sorella maggiore del defunto boss Raffaele Cutolo, a sua volta deceduto a febbraio 2021 dopo una lunga detenzione in carcere. La donna, che ha scontato una condanna definitiva per camorra, era libera dal 1999 e non si era mai mossa da Ottaviano, cittadina in cui aveva vissuto anche all’interno del Castello Mediceo, vecchia roccaforte della Nuova camorra organizzata. “Donna d’onore”, “è venuta a mancare la sorella del professore”, “ora rip con tuo fratello” sono solo alcuni dei messaggi e dei commenti comparsi nelle ultime 24 ore.

”La morte di Rosetta Cutolo – commenta il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli – ha portato con sé il consueto vergognoso corollario di omaggi tributati attraverso video e foto inneggianti alla camorra e alla sua figura di donna d’onore. Con l’immancabile sottofondo musicale della colonna sonora del film ‘Il camorrista’ si alternano messaggi di cordoglio per la morte della sorella del ‘professore di vesuviano’, come veniva chiamato il superboss Raffaele Cutolo, a messaggi che ne esaltano l’omertà sugli omicidi e le connivenze politiche. Tanti anche i messaggi di detenuti ed ex detenuti che ricordano l’importanza di affrontare la galera da uomini d’onore.

Tutti i codici della criminalità che in queste occasioni ritornano prepotentemente a galla. Segnale evidente che c’è ancora molto da fare per contrastare la cultura camorrista profondamente radicata in diversi contesti del nostro territorio”. Tra i tanti video pubblicati, spicca anche una delle poche interviste rilasciate da Rosetta Cutolo negli ultimi anni.