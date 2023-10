Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso una comunità intera ha finalmente trovato un lieto fine. Lucia Alfano, la donna di 56 anni originaria di Striano, che era scomparsa dalla sua abitazione, è ritrovata oggi ai confini con Palma Campania, in una zona rurale nei pressi della centrale fotovoltaica che separa i due comuni. La scomparsa di Lucia Alfano aveva scatenato un’ampia operazione di ricerca, coinvolgendo la comunità locale e le forze dell’ordine. La sua famiglia, preoccupata per la sua scomparsa, aveva lanciato un appello affinché chiunque avesse notizie si facesse avanti. Finalmente, le autorità sono riuscite a rintracciarla nei pressi della centrale fotovoltaica. La donna era in un pozzo, e le squadre di soccorso sono intervenute prontamente per recuperarla in sicurezza. Lucia Alfano è immediatamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti sulla sua salute.

Fortunatamente, sembra che la donna stia bene, ma come precauzione saranno eseguiti gli accertamenti di routine per assicurarsi che non abbia subito danni o ferite durante la sua scomparsa. La notizia del ritrovamento di Lucia è accolta con un grande sospiro di sollievo da parte della comunità di Striano e di Palma Campania. La solidarietà e la collaborazione tra i residenti, i familiari e le autorità locali hanno svolto un ruolo fondamentale nel ritrovamento della donna.

La famiglia di Lucia Alfano ha voluto esprimere la loro gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche, sottolineando l’importanza della condivisione delle informazioni sui social media, che ha contribuito a diffondere la notizia della sua scomparsa e alla sua riuscita ricerca.