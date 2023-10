Un agente della Polizia municipale è rimasto ferito in maniera non grave nel sedare una rissa tra giovani, ieri sera tardi, a Portici. A darne notizia su facebook il consigliere comunale Francesco Portoghese che ha espresso “piena solidarietà” all’agente, intervenuto con i colleghi in piazza Poli. “L’ennesima rissa in piazza Poli tra giovanissimi lasciati al pascolo dai genitori che ignorano tutto quello che fanno i figli e che succede per strada. E come al solito, dopo le 23.00 solo due pattuglie della Polizia Municipale che normalmente non si occupano di ordine pubblico, ma hanno altre competenze” commenta il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo. “Le altre forze dell’ordine totalmente assenti, nonostante le reiterate segnalazioni fatte dall’amministrazione al prefetto, al questore e ai vertici provinciali. Continuiamo a ritenere che queste modalità operative, soprattutto nelle ore notturne, non sono per nulla adeguate a garantire la sicurezza della nostra città e dei nostri cittadini”.

Il sindacato Cisl Funzione Pubblica di NAPOLI ha chiesto un incontro al prefetto di Napoli, Claudio Palomba. “Le donne e gli uomini della Polizia Locale dimostrano da sempre un profondo senso di appartenenza allo Stato e alle istituzioni e quando sono chiamati a concorrere all’ordine pubblico intervengono con professionalità e non si sottraggono dal mettere a rischio la propria incolumità personale”, si legge in una nota “Tale senso del dovere non può ricadere, però, negativamente sulla sicurezza degli stessi, soprattutto laddove ogni azione di supporto in attività specifiche e peculiari ricadente nella competenza delle Forze di Polizia ad ordinamento statale, si ritrovano ad intervenire da soli”.