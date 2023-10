La notte scorsa, i Carabinieri sono intervenuti all’esterno della discoteca ‘El Mambo’ sita in via Cesare Rosaroll 147 a Napoli in seguito a una violenta lite scoppiata tra alcune persone, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione degli eventi, sembra che la rissa sia divampata improvvisamente, coinvolgendo due napoletani di 31 e 35 anni. Durante la disputa, i due uomini sono rimasti feriti da fendenti e sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Pellegrini per ricevere le cure necessarie.

Il 31enne ha riportato ferite da fendenti all’addome, mentre il 35enne è stato colpito da un fendente al fianco destro. Fortunatamente, entrambi gli uomini, sebbene gravemente feriti, non sono in pericolo di vita e sono in fase di accertamento medico.

Al fine di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e identificare i responsabili, le autorità competenti hanno avviato delle indagini. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire completamente quanto accaduto all’esterno della discoteca ‘El Mambo’.