Una violenta rissa è scoppiata questa mattina, intorno alle 5, al di fuori del McDonald’s di Sant’Anastasia, nella provincia di Napoli. I dettagli preliminari suggeriscono che lo scontro tra giovani sia sfociato in un tragico episodio di violenza, con l’uso di armi da fuoco, gettando nell’allarme e nel terrore i presenti. Secondo quanto riportato dai carabinieri, la rissa è culminata in spari d’arma da fuoco. Due giovani, di 24 e 22 anni, sono stati feriti durante l’incidente. Il giovane di 24 anni, colpito da proiettili, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale del Mare. Al momento, il numero esatto dei colpi rimane sconosciuto. Nel frattempo, il secondo giovane, di 22 anni, è stato portato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra: riportava ferite conseguenti a un pestaggio con una mazza, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Gli inquirenti stanno attualmente conducendo indagini approfondite per comprendere appieno la dinamica di quanto accaduto. La compagnia di Castello di Cisterna dei Carabinieri è sul luogo per raccogliere prove e testimonianze al fine di gettare luce su questo drammatico episodio.

L’episodio ha suscitato preoccupazione e sconcerto nella comunità locale, spingendo le autorità a intensificare la vigilanza e la sorveglianza in queste aree per prevenire situazioni simili e garantire la sicurezza dei cittadini.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni circa la causa o il motivo scatenante di questa violenta rissa. La popolazione è in attesa di aggiornamenti da parte delle autorità competenti in merito alle indagini in corso.