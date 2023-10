Piazza Santa Croce, un luogo simbolo della città di Torre del Greco, stretto tra la zona mare e il cuore dello shopping, è stata nuovamente al centro delle cronache per una rissa che ha coinvolto due coppie di donne. Questo episodio sconcertante, avvenuto la sera del 10 ottobre, ha gettato luce sul problema del degrado e dell’abbandono che affligge la piazza, nonostante sia un luogo di grande importanza storica e religiosa. Le autorità locali e i residenti hanno lungamente protestato per le condizioni precarie di questa area, chiedendo un intervento urgente per migliorare la sicurezza pubblica e la qualità della vita.

La Rissa e i Feriti

La rissa di martedì sera è iniziata con una discussione accesa tra due coppie di donne, culminando in un conflitto fisico che ha coinvolto anche coltelli, sebbene fortunatamente questi ultimi non siano utilizzati in maniera troppo violenta. Due delle quattro donne coinvolte hanno riportato ferite durante l’incidente: una ha subito una ferita all’orecchio, mentre l’altra è colpita al braccio. La presenza dei coltelli ha aumentato il pericolo della situazione, e fortunatamente, nessuna vita è stata persa.

Le Cause della Rissa

La causa della rissa sembra essere radicata in questioni personali tra le quattro donne coinvolte, alcune delle quali sarebbero parenti tra loro. Mentre l’origine esatta delle dispute rimane poco chiara, è evidente che le tensioni personali hanno portato a uno scontro violento e pericoloso.

La Situazione a Piazza Santa Croce

Piazza Santa Croce è stata oggetto di discussioni negli ultimi tempi a causa del degrado e dell’abbandono che affliggono l’area, soprattutto nelle ore serali. Il sagrato vicino alla basilica, che ospita le spoglie di San Vincenzo Romano, spesso si trasforma in una zona senza regole, dove giovani giocano a calcio e motorini fuorilegge mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Il parroco della chiesa, don Giosuè Lombardo, ha sollevato questa questione più volte, denunciando la mancanza di controlli e l’abbandono da parte delle istituzioni.

Appelli per un Cambiamento

I residenti e le autorità locali chiedono interventi più incisivi per ripristinare la sicurezza e il decoro di Piazza Santa Croce. Il comitato di quartiere “Il Progresso” ha sottolineato la necessità di controlli più serrati nella zona, al fine di garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.