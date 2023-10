Una notte di terrore ha scosso la cittadina di Acerra, in provincia di Napoli, a causa di un tragico incidente stradale. Una famiglia, composta dai genitori Rino Losco e Lina Iannone (i due nella foto de Il Mattino online) insieme ai loro due figli, è rimasta coinvolta in uno scontro devastante che ha lasciato la comunità locale inorridita. L’incidente è avvenuto nella notte, in via Volturno, nel cuore della cittadina. Il violento impatto ha causato la morte dei genitori, Rino Losco e Lina Iannone, gettando un’ombra di dolore sulla comunità locale. La notizia della loro scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra parenti, amici e conoscenti.

I due figli della coppia, due bambini innocenti, sono trasportati d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Entrambi sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e le loro condizioni sono gravi, con una prognosi riservata. La lotta per la vita di questi giovani pazienti è ora il principale pensiero di chiunque abbia appreso di questa tragedia.

L’intera comunità di Acerra è stata toccata da questa terribile perdita e si è unita nel dolore per la scomparsa dei genitori e nell’auspicio di una pronta ripresa dei loro amati figli. Il sostegno e la solidarietà stanno affluendo da ogni parte della città.

Le indagini sull’incidente sono in corso per determinare le cause esatte dello scontro. La polizia e altre autorità competenti stanno lavorando diligentemente per fornire risposte alla famiglia e alla comunità.