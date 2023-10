L’incresciosa vicenda avvenuta di recente a Mondello, borgata marinara di Palermo, ha gettato luce su un aspetto preoccupante della società contemporanea: la violenza giovanile. Due giovani, apparentemente scontenti di essere stati rimproverati da un trentenne per il loro comportamento molesto verso i passanti, hanno deciso di rispondere con un atto inqualificabile di vendetta. Ciò che è iniziato come un semplice richiamo da parte di un giovane adulto in risposta al disturbo causato da alcuni ragazzi, si è trasformato in una situazione inquietante. Dopo essere stati richiamati, i due giovani, anziché riflettere sul proprio comportamento, hanno optato per una vendetta meschina. Hanno reclutato rinforzi e sono tornati per aggredire la vittima.

L’aggressione è brutale e vigliacca: la vittima circondata e presa di mira con percosse, subendo anche una ferita da arma da taglio alla regione lombare. È un atto che va oltre la mera violenza fisica; è un segnale di disprezzo per l’umanità stessa.

È fondamentale sottolineare l’importanza dell’educazione e della responsabilità sociale. Il comportamento violento non è mai giustificabile, e l’incapacità di gestire il dissenso o il rimprovero con maturità e rispetto è inaccettabile.

Questa triste vicenda solleva domande cruciali su come stiamo educando le generazioni future. È necessario offrire alle giovani menti strumenti adeguati per gestire la frustrazione, l’ira e la contrarietà. La vendetta e la violenza non possono e non devono essere le risposte ai conflitti o alle critiche.

È altrettanto cruciale il ruolo delle istituzioni nel fornire sicurezza e giustizia. È positivo notare l’intervento tempestivo della polizia per soccorrere la vittima, tuttavia, l’episodio sottolinea la necessità di un monitoraggio costante e di misure preventive per contrastare la violenza tra i giovani.