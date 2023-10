Il recente Decreto Energia numero 131 del 29 settembre 2023 ha confermato il bonus benzina da 80 euro, che è destinato ai nuclei familiari che hanno ricevuto la Carta Dedicata a te e l’hanno attivata entro il 15 settembre 2023. Nonostante la conferma del bonus, l’erogazione delle somme non è ancora completata. L’erogazione del bonus è attualmente in corso e dipende da Poste Italiane, che sta monitorando l’utilizzo della Carta Dedicata a te per determinare chi sono gli effettivi utilizzatori. Una volta completato il monitoraggio, i dati saranno comunicati all’INPS, che valuterà se ci sono ulteriori risorse da mettere a disposizione per i beneficiari.

Da notare che il bonus da 80 euro non è esattamente un “bonus benzina” nel senso tradizionale, ma è destinato ai nuclei familiari che hanno ottenuto la Carta Dedicata a te. Questa carta è ricaricata con 382,50 euro, destinati all’acquisto di beni alimentari.

Di fatto, il contributo aggiuntivo di 80 euro è riconosciuto a questi nuclei familiari, portando il totale disponibile sulla carta da 500 a 600 milioni di euro. Ciò ha creato un disavanzo di 100 milioni di euro che verrà poi diviso tra i beneficiari della Carta Dedicata a te. Questi fondi possono essere utilizzati per l’acquisto di carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici.

È importante notare che questa misura è diversa dal “bonus benzina” tradizionale, che è un incentivo riconosciuto ai lavoratori e ammonta a 200 euro esentasse.

I beneficiari del contributo di 100 milioni di euro saranno, quindi, i 1.300.000 nuclei familiari che hanno ottenuto la Carta Dedicata a te. Ognuno di loro riceverà circa 77 euro. Tuttavia, è importante tenere presente che non tutte le famiglie beneficiarie hanno ritirato la carta e, di conseguenza, hanno perso il diritto a usufruire di questo contributo.