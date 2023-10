Il 25 settembre è stato emanato il Decreto Energia, che presenta una serie di misure volte a supportare le famiglie italiane a fronte delle crescenti spese energetiche. Tra queste misure, spicca il “Bonus Carburanti”, un incentivo destinato a fornire un sollievo economico alle famiglie italiane alle prese con l’aumento dei costi dei carburanti. Vediamo di cosa si tratta e chi ne ha diritto.

A chi spetta il Bonus Carburanti?

Il Bonus Carburanti dovrebbe essere erogato a famiglie italiane in difficoltà economica, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro. Questo parametro è stato utilizzato in passato per determinare l’accesso a molte forme di sostegno economico, ed è basato sul reddito e sulla situazione economica complessiva della famiglia.

Quanto ammonta il Bonus Carburanti?

Sebbene la cifra esatta non sia stata ancora comunicata ufficialmente, si stima che il bonus oscillerà tra i 70 e gli 80 euro a famiglia. Tuttavia, è importante notare che questa cifra potrebbe variare in base ai dettagli finali del decreto.

Come e quando sarà erogato il Bonus Carburanti?

Si prevede che il bonus sarà erogato intorno alla fine di ottobre. Un nuovo decreto verrà emanato poco prima di tale data per chiarire le modalità di utilizzo del bonus. È probabile che il bonus venga caricato direttamente sulla “Social Card” delle famiglie beneficiarie. La Social Card è una carta prepagata utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità.

Utilizzo del Bonus Carburanti

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di carburante e sarà valido fino alla fine dell’anno. Tuttavia, è prevista anche la possibilità di utilizzare il bonus per l’acquisto di abbonamenti annuali per i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, si prospetta la possibilità che alcune aziende del settore dei carburanti possano aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa, offrendo sconti ai clienti che utilizzano la carta sociale.

In sintesi, il Bonus Carburanti è un provvedimento volto a sostenere le famiglie italiane alle prese con l’aumento dei costi dei carburanti. Le famiglie aventi un ISEE inferiore a 15.000 euro potranno beneficiare di questo bonus, che verrà erogato verso la fine di ottobre e potrà essere utilizzato per l’acquisto di carburante o per abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico.