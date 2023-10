Un tentativo di rapina a mano armata ha scosso la città di Crispano, in provincia di Napoli, quando un individuo armato di forbici ha assaltato un dipendente delle Poste, impossessandosi dello scooter aziendale. Tuttavia, la storia ha preso una svolta inaspettata quando i carabinieri di Caivano hanno rapidamente risposto alla segnalazione della rapina e arrestato il sospettato. L’incidente ha avuto luogo poco tempo dopo la rapina, quando la centrale operativa della compagnia di carabinieri di Caivano ha ricevuto una segnalazione urgente. In pochi minuti, una gazzella dei carabinieri è giunta sul luogo dell’incidente e ha iniziato un breve inseguimento per catturare il rapinatore in fuga.

Il sospettato è un uomo di 32 anni originario di Cardito, già noto alle forze dell’ordine. Ora dovrà rispondere di rapina e resistenza. Dopo l’arresto, è stato trasferito in carcere, mettendo fine alla sua fuga.