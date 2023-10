Un rapinatore che aveva compiuto una violenta rapina a Napoli lo scorso 10 agosto è finito catturato grazie all’efficace lavoro di indagine della Polizia, con il supporto fondamentale delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. L’episodio criminale ha avuto luogo in via Santa Maria di Costantinopoli, quando l’uomo, a bordo di uno scooter e minacciando con una pistola, aveva strappato una collanina d’oro a un giovane che stava camminando lungo la strada. Le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza sono utilizzate per identificare il rapinatore e condurre le indagini. Grazie a queste prove, la Polizia è riuscita a risalire all’autore della rapina, un trentaseienne napoletano.

Sulla base delle prove raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del rapinatore arrestato. Questo intervento delle forze dell’ordine rappresenta un esempio di successo nella lotta contro il crimine e dimostra l’importanza delle tecnologie di videosorveglianza nel garantire la sicurezza pubblica e nell’identificare gli autori di reati violenti. La rapida azione della Polizia contribuisce a ristabilire la fiducia nella comunità e a garantire che i criminali rispondano delle loro azioni davanti alla giustizia.