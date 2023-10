In un audace assalto all’ufficio postale di Bellizzi Irpino, tre banditi armati hanno messo in atto una rapina, sconvolgendo il tranquillo orario di apertura. Gli aggressori, con il volto coperto, hanno colpito quando l’ufficio era appena aperto per la giornata. All’interno dell’ufficio postale, si trovavano due dipendenti, entrambe donne, costrette a vivere un’esperienza traumatica. Durante il tentativo di rapina, una delle dipendenti ha avvertito un malore a livello cardiaco, che ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del servizio di emergenza 118.

Gli agenti della Questura di Avellino sono giunti sul luogo poco dopo l’assalto e hanno iniziato un’inchiesta per identificare e catturare i responsabili di questo atto criminale. Le indagini sono ancora in corso, con l’obiettivo di identificare e arrestare i malviventi.

Esperti della polizia scientifica sono chiamati per condurre una serie di rilievi all’interno dell’ufficio postale, nella speranza di raccogliere prove utili per l’indagine in corso.

Sembra che al momento della rapina non ci fosse ancora alcun cliente all’interno dell’ufficio postale, il che ha limitato il coinvolgimento di persone innocenti durante il colpo. Tuttavia, l’incidente ha avuto un impatto significativo sulle dipendenti coinvolte, una delle quali ha avuto un malore che ha richiesto assistenza medica immediata.