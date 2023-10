Questa mattina, un’ordinaria giornata a Portici è scossa da un audace crimine che ha portato alla rapina dell’ufficio postale situato nella centralissima via Diaz. L’evento ha provocato momenti di panico e una rapida risposta da parte delle forze dell’ordine. Verso l’orario di apertura dell’ufficio postale, due individui mascherati hanno fatto irruzione nel locale, minacciando il personale e i clienti presenti. Sfruttando l’elemento sorpresa, i malviventi sono riusciti a impossessarsi di un ricco bottino. Tuttavia, ciò che è seguito è stato un susseguirsi di eventi che avrebbe portato a un’inevitabile conclusione per i criminali.

Dopo aver commesso la rapina, i ladri si sono allontanati rapidamente a bordo di un veicolo, presumibilmente rubato per l’occasione. Le forze dell’ordine locali sono state allertate e hanno prontamente iniziato un inseguimento ad alta velocità per catturare i responsabili del crimine.

Tuttavia, sembra che i malviventi non fossero completamente familiari con la topografia della zona. In un momento di sbandamento, hanno imboccato via Cardano, una strada a senso unico in discesa che ha portato a una collisione inevitabile con un filobus della linea 254, che stava procedendo correttamente nel senso opposto.

L’impatto tra il veicolo rubato e il filobus ha causato il caos ulteriore, ma ha anche ostacolato la fuga dei criminali. Feriti e apparentemente disorientati, i malviventi sono stati costretti a scappare a piedi, lasciando il veicolo rubato incastrato tra il filobus e una fila di veicoli parcheggiati.

Le forze dell’ordine hanno rapidamente circondato la zona e avviato una ricerca su vasta scala per rintracciare i fuggitivi. Il coinvolgimento della polizia locale, insieme a unità speciali, ha portato all’arresto di uno dei malviventi poco tempo dopo. Le ricerche sono ancora in corso per individuare il secondo complice.