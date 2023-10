Nel cuore della notte a Pollena Trocchia si è verificato un evento sconvolgente. La scorsa notte, ignoti hanno aperto il fuoco contro l’abitazione di un uomo di 43 anni, scatenando una risposta immediata da parte delle forze dell’ordine locali. I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e quelli della tenenza di Cercola sono intervenuti prontamente in via Camillo Benso Conte di Cavour, il luogo in cui si è verificato l’attacco armato. I proiettili hanno colpito il muro di cinta dell’abitazione e hanno danneggiato un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Per fortuna, non si segnalano feriti in seguito a questo spaventoso incidente.

Al momento, le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica esatta e la matrice dell’evento. La sicurezza e la tranquillità della comunità locale sono al centro delle preoccupazioni delle forze dell’ordine, che stanno lavorando instancabilmente per garantire che un evento del genere non si ripeta.