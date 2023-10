L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i dettagli dei concorsi per l’assunzione di nuovi funzionari. Le prove scritte, che coinvolgeranno migliaia di candidati, si svolgeranno in sedi specifiche in base alla residenza dichiarata nei documenti di partecipazione. I concorsi riguardano l’assunzione di 3.970 funzionari tributari e di 530 funzionari da destinare ai servizi di pubblicità immobiliare. Ecco i dettagli principali relativi alle prove scritte per entrambi i concorsi:

Prove Scritte per Funzionari Tributari:

Data delle prove: Le prove scritte si terranno dal 22 al 24 novembre.

Sedi d’esame: Le sedi sono assegnate in base alla residenza dei candidati.

Materie delle prove: Le domande riguarderanno il diritto tributario, elementi di teoria dell’imposta, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, contabilità aziendale e elementi di diritto penale, con particolare attenzione ai reati contro la pubblica amministrazione e i reati tributari.

Prove Scritte per Funzionari dei Servizi di Pubblicità Immobiliare:

Data delle prove: Le prove scritte si svolgeranno il 20 o il 21 novembre, in base alla data e all’orario di convocazione specificati nell’avviso in base all’ordine alfabetico.

Sedi d’esame: Come per i funzionari tributari, le sedi sono state assegnate in base alla residenza dei candidati.

Materie delle prove: Le domande verteranno infatti sul diritto civile, diritto amministrativo, elementi di diritto processuale civile, elementi di diritto tributario e elementi di diritto penale.

Un aspetto importante da notare è che le prove scritte per entrambi i concorsi saranno effettuate in modalità informatica, utilizzando un tablet fornito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni candidato sarà associato al proprio dispositivo mediante la scansione di un braccialetto e una lettera di partecipazione. È fondamentale presentarsi all’esame con la copia scritta della nota di partecipazione ricevuta via email da noreply@concorsismart.it, in quanto essa contiene informazioni cruciali per la convocazione e un QRCODE necessario per l’accesso alla prova.

È previsto che eventuali variazioni del calendario d’esame o ulteriori dettagli siano pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate il 6 novembre 2023. Si raccomanda a tutti i candidati di controllare attentamente eventuali modifiche rispetto al calendario precedentemente pubblicato.