La città di Torre del Greco scossa dalla preoccupazione quando è circolata una falsa lettera di evacuazione con il logo del Comune e la scritta “Città di Torre del Greco.” Questa lettera annunciava un “Piano di evacuazione” a seguito di un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Tuttavia, il sindaco Luigi Mennella ha prontamente confermato che la lettera è stata una truffa e ha espresso la sua determinazione nel perseguire i responsabili di questa azione criminale.

La falsa lettera conteneva una grammatica zoppicante e invitava i cittadini a recarsi ai “piani e punti di evacuazione” in seguito a un terremoto di magnitudo 4.2 dei Campi Flegrei. Questo ha creato confusione e preoccupazione tra i residenti, già turbati dalla recente attività sismica nella regione.

Il sindaco Luigi Mennella ha dichiarato che quanto accaduto è di una gravità inaudita e che l’autore o gli autori di questa truffa hanno agito per destabilizzare l’ordine pubblico e seminare il panico tra la popolazione. Ha smentito categoricamente le informazioni contenute nella lettera e ha annunciato che il Comune presenterà una denuncia formale alla polizia postale per individuare e perseguire gli autori di questo atto criminale.

Mennella ha sottolineato quanto sia importante mantenere la calma in situazioni di emergenza e ha invitato i cittadini a non farsi prendere dal panico. Ha inoltre espresso la sua determinazione nel collaborare con le forze dell’ordine per risalire agli autori di questa falsa allerta e assicurare che siano puniti per le loro azioni.

L’incidente ha causato numerose telefonate di preoccupazione ai centralini del Comune, dimostrando quanto sia fondamentale la diffusione di informazioni accurate e affidabili in momenti di crisi come questo.

In un momento in cui la comunità è già preoccupata e ansiosa a causa dell’attività sismica nella zona, è essenziale che la popolazione possa confidare nelle autorità locali per la trasmissione di informazioni veritiere e affidabili. La falsa allerta di evacuazione a Torre del Greco è un triste esempio di come l’uso irresponsabile delle informazioni possa causare panico e preoccupazione inutili.