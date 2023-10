Nella notte tra domenica e lunedì, un episodio di violenza ha scosso San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, quando un ragazzo di 16 anni ha ferito un coetaneo di 18 anni con un coltello. Gli inquirenti, tra cui i carabinieri, hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione, che sembra essere scaturita da un litigio precedente. La vittima avrebbe deriso una ragazza, provocandone il disappunto. La ragazza, presumibilmente sua fidanzata, ha chiamato il ragazzo di 16 anni in suo aiuto. Questo ha scatenato l’aggressione, avvenuta in via Manzoni, dove il giovane di 18 anni è stato colpito con alcune coltellate alla gamba come “punizione” per l’offesa precedente.

L’episodio solleva preoccupazioni in merito alla gestione dei conflitti tra giovani e all’uso di violenza per risolverli. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità e valutare le conseguenze legali per il giovane aggressore.