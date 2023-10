Nel pomeriggio di ieri, un evento improvviso ha scosso la tranquillità di Monteforte Irpino, quando un’auto parcheggiata su un marciapiede di fronte a un negozio di mobili vicino alla rotatoria della Strada Nazionale è improvvisamente andata a fuoco. L’auto coinvolta nell’incidente è identificata come una vecchia Lancia Y 10. Per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente e per garantire la sicurezza dei passanti e dei veicoli circostanti, l’auto è stata spinta al di sotto del marciapiede. L’incendio ha causato seri problemi al traffico lungo la strada nazionale, portando a disagi significativi durante un tipico sabato pomeriggio.

L’intervento rapido dei vigili del fuoco del comando provinciale ha contribuito a spegnere le fiamme, riducendo il rischio di danni ulteriori. Inoltre, i carabinieri sono intervenuti sul luogo per gestire la situazione, compresa la regolazione del traffico durante le operazioni di soccorso. L’efficace coordinamento tra i servizi di emergenza ha aiutato a prevenire potenziali pericoli per la comunità locale.