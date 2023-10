Poste Italiane ha avviato una ricerca di nuovi portalettere su tutto il territorio nazionale, compreso il Lazio. Se sei interessato a diventare un postino o una postina, ecco quali sono i principali requisiti e le procedure di selezione da seguire:

Requisiti Principali:

Diploma di scuola media superiore: È necessario possedere un diploma di scuola media superiore con una votazione minima di 70/100. In alternativa, è accettato un diploma di laurea, anche triennale, con una votazione minima di 102/110.

Patente di guida in corso di validità: È richiesta una patente di guida valida per la conduzione dei mezzi aziendali. Questa patente deve essere in corso di validità al momento della candidatura.

Procedure di Candidatura:

Per candidarti come portalettere, è necessario proporre la tua candidatura entro il giovedì 5 ottobre. Puoi farlo attraverso il sito web dedicato alle selezioni di Poste Italiane.

Sarà richiesta la presentazione di documentazione idonea che attesti il tuo titolo di studio al momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.

La regione e le province di assegnazione verranno stabilite in base alle esigenze aziendali. Tuttavia, come candidato, potrai indicare una sola area territoriale di preferenza. Sarai coinvolto nel processo di selezione in base alle attuali necessità dell’azienda.

Altre Informazioni:

Non sono richieste conoscenze specialistiche per questa posizione.

Poste Italiane propone un contratto a tempo determinato, il cui periodo e numero di posti disponibili varieranno in base alle specifiche esigenze aziendali.