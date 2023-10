Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione e rigenerazione del sottopasso di via provinciale Andolfi, strada di confine tra Boscoreale, Pompei e Torre Annunziata, comuni della area metropolitana di Napoli. Tra gli altri, all’appuntamento presenti il consigliere regionale Mario Casillo (Pd), i sindaci di Pompei e di Boscoreale, Carmine Lo Sapio e Pasquale di Lauro, il presidente del Consiglio comunale di Pompei Giuseppe La Marca, il responsabile unico del procedimento Ente autonomo Volturno-EaV Fiorentino Borrello, e Mario Barbati in rappresentanza del Concessionario.

Il progetto esecutivo, in linea con quanto definito in sede di conferenza dei servizi, rientra nell’ambito dell’intervento Raddoppio della linea Circumvesuviana Torre Annunziata-Moregine e prevede la realizzazione di un parco pubblico e di un orto urbano. In particolare, l’attuale area del sottopasso, concepita e realizzata oltre venti anni fa, sarà completamente trasformata per la realizzazione di un punto di incontro ed aggregazione per i cittadini, soprattutto per le famiglie ed i giovani.

Sarà realizzato, infatti, un parco urbano dotato di aree a verde, illuminazione a led, fontane, panchine e creati dei gradoni per l’allestimento di un orto terrazzato. Ultimati i lavori, “il sottopasso che attualmente versa in completo degrado e abbandono diventerà – riporta una nota EaV – un punto di ritrovo e di aggregazione per tutti i cittadini”. Completati lo scorso aprile i lavori di ripavimentazione stradale di via Andolfi, nel tratto compreso dalla fermata di Villa Regina al sottopasso e, nei prossimi mesi, saranno avviati i lavori per il completamento delle altre opere stradali previste in progetto.