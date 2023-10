A Poggiomarino un oscuro segreto familiare è portato alla luce il giorno del 18esimo compleanno di una giovane ragazza. Una storia di abusi domestici che ha colpito profondamente la comunità locale e ha portato all’arresto del padre e del fratello, accusati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della minore, che all’epoca degli eventi aveva solo 13 anni. L’operazione è condotta dalla stazione dei Carabinieri di Poggiomarino, seguendo un’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura Oplontina. Le indagini, guidate dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno svelato una storia di violenza domestica che si è protratta per almeno cinque anni.

La giovane vittima era costretta a subire quotidianamente condotte vessatorie, intimidatorie e, soprattutto, violenze fisiche da parte dei due suoi familiari. Questo degradante contesto di abusi è descritto dal procuratore Nunzio Fragliasso come una situazione in cui la ragazza era costretta a occuparsi di tutte le faccende domestiche, essendo l’unico membro femminile del nucleo familiare.

Gli episodi di violenza erano scatenati ogni volta che i familiari non erano soddisfatti, creando un ambiente di terrore per la giovane. L’incapacità della ragazza di sfuggire a questa situazione le ha inflitto gravi traumi fisici ed emotivi.

L’ultimo episodio di violenza, avvenuto solo poche settimane fa, è stato così violento da spingere la ragazza a cercare rifugio in una comunità protetta. È lì che ha finalmente trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti. Questa denuncia ha scatenato l’azione delle forze dell’ordine e il conseguente arresto del padre e del fratello.

È importante sottolineare quanto sia stato difficile per la giovane vittima spezzare il silenzio e denunciare i suoi stessi familiari. Questo triste episodio mette in evidenza l’importanza di creare ambienti sicuri in cui le vittime di abusi domestici possano trovare sostegno e incoraggiamento per parlare.

L’arresto del padre e del fratello rappresenta un passo importante verso la giustizia e la protezione della giovane ragazza. Questa storia ci ricorda quanto sia fondamentale combattere l’abuso domestico in tutte le sue forme e garantire che le vittime possano ottenere la protezione di cui hanno bisogno.