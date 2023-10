Il consigliere Gennaro Falanga eletto, ieri mattina, all’unanimità Presidente della Commissione consiliare Lavori Pubblici. Con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza ed opposizione che fanno parte della Commissione indicata, Gennaro Falanga succede a Lisa Speranza, Presidente uscente in quanto divenuta assessore.

“È un risultato che mi onora tanto, ringrazio tutta l’amministrazione Falanga per avermi dato grande fiducia, i componenti della commissione, il mio sindaco Maurizio Falanga, la lista Cambiamo Insieme con la quale mi sono candidato al consiglio comunale tre anni fa e l’assessore Speranza per il lavoro svolto finora. Lavorerò con l’ impegno e la passione di sempre e sarò, sin da subito, disponibile, come sempre, al dialogo tra cittadini e amministratori. Tante sono già le proposte da portare in commissione, non resta che metterci all’opera e lavorare per il bene di Poggiomarino” commenta il risultato Gennaro Falanga.